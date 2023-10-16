Lezzetli turşunun sırrı 'kaya tuzu'

Kayseri'de 49 yıldır turşuculuk yapan Bayram Ali Aydoğan, lezzetli turşu kurmak için kaya tuzunun önemli olduğunu söyleyerek, 'Turşu kurulurken malzemelerin yerli olmasına da dikkat edilmeli' dedi.

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  • 16.10.2023 09:48
  • Güncelleme: 16.10.2023 10:16
Lezzetli turşunun sırrı 'kaya tuzu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 49 yıldır turşuculuk yapan Bayram Ali Aydoğan, lezzetli turşu kurmak için kaya tuzunun önemli olduğunu söyleyerek, “Turşu kurulurken malzemelerin yerli olmasına da dikkat edilmeli” dedi.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar sofraların olmazsa olmazı turşu için hazırlıklara başladı. Kayseri’de 1974 yılından beri turşuculuk yapan ve yumurtadan balığa 85 çeşit turşu kuran Bayram Ali Aydoğan da turşunun lezzetli olması için verdiği bilgilerde kaya tuzunun önemli olduğunu söyledi. Aydoğan aynı zamanda turşunun bir çok hastalığa iyi geldiğini ve kışın hasta olmamak için de turşu içilebileceğini belirtti.

Herkesin turşuda el lezzeti ve kurma şeklinin farklı olduğunu söyleyen Bayram Ali Aydoğan, “1974’ten beri bu işi yapıyorum. Şu anda 85 çeşit turşum var. Evlerinde turşu yapmak isteyen vatandaşlara önerim de turşuluk malzemeleri güzelce temizledikten sonra bidonlara doldurup özellikle üzüm sirkesi ve kaya tuzu ile kuracaklar. Lezzetli olması için kaya tuzu, sarımsak ve maydanoz koymalılar. Yalnız kurulacak turşu malzemesinin de yerli olması lazım, turşu da silolu malzeme olmaz. Yerli salatalık, acur, kelek bunların hepsi olur. Herkesin kendi kurma şekli var tabi. Herkesin kurması bir olmaz. Herkesin kendi el lezzeti ve damak tadı önemli burada. Kışın hasta olmamak için de turşu içilebilir. Turşu içilirse nezle grip olmaz. Turşu hazımsızlık, iştahsızlık ve bulantıya çok iyi gelir. Turşu içen kişi de sağlıklı ve sıhhatli olur” dedi.

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İHA

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