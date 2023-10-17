'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın LGBT’ye karşı gösterdiği bu tavır ve çağrıya rağmen şehri yönetenlerin, bu şehirde söz sahibi olanların ve sivil toplum kuruluşlarının, toplumu, gençliği ve geleceği tehdit eden, sanat ve sanatçı konseri adı altında LGBT propagandası ve meşrulaştırılmasına neden olacak olan böyle bir konsere nasıl kayıtsız kalabildikleri de merak konusu.

20’li yaşlarda cinsiyet değiştiren ve sanat ve sanatçılık adına LGBT+ ve cinsiyetsizlik propagandası ile tanınan Ayta Sözeri’nin 18 Ekim’de Erciyes Kültür Merkezi’nde vereceği konsere, Kayserili vatandaşların tepkisi büyüyor.

Ahlakın ve dinin izin vermediği; bu tür etkinlikler iptal edilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, bu konuda yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini ve şehri yönetenlere çağrıda bulunarak, genel sağlık ve asayişi tehdit eden ve milli güvenlik meselesi haline gelen, bu tür girişimleri durdurmasını talep ettiler.

LGBT gibi sapkın bir yapıyla mücadele edeceğini her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Kadın Emeği Zirvesi’nde, “Ülkemizde kadınların, gençlerin, çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları ve çözüm aramaları gereken mesele, evlatlarımızı topyekûn tehdit eden sapkın akımlardır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz, değil mi? Açık konuşacağım; LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP’nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. Onlarla beraber yürüyorlar mı? Yürüyorlar. Bizim, böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi buradan nereye geliyorum; önümüzdeki dönem, bakanlıklarımızla, tüm ilgili kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bu büyük tehlikeye, tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz” diyerek söz vermişti.

Kayseri halkı aynı tavrı ve duruşu yerel yöneticilerden de bekliyor.

