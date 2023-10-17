'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

Sanat ve sanatçılık adı altında, toplumu, gençliği ve geleceği ifsat etme projesi LGBT+ propagandalarından birisi olan Ayta Sözeri konserine vatandaşlardan büyük tepki geliyor.

PAYLAŞ
  • 17.10.2023 08:58
  • Güncelleme: 17.10.2023 08:59
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın LGBT’ye karşı gösterdiği bu tavır ve çağrıya rağmen şehri yönetenlerin, bu şehirde söz sahibi olanların ve sivil toplum kuruluşlarının, toplumu, gençliği ve geleceği tehdit eden, sanat ve sanatçı konseri adı altında LGBT propagandası ve meşrulaştırılmasına neden olacak olan böyle bir konsere nasıl kayıtsız kalabildikleri de merak konusu.

20’li yaşlarda cinsiyet değiştiren ve sanat ve sanatçılık adına LGBT+ ve cinsiyetsizlik propagandası ile tanınan Ayta Sözeri’nin 18 Ekim’de Erciyes Kültür Merkezi’nde vereceği konsere, Kayserili vatandaşların tepkisi büyüyor.

Ahlakın ve dinin izin vermediği; bu tür etkinlikler iptal edilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, bu konuda yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini ve şehri yönetenlere çağrıda bulunarak,  genel sağlık ve asayişi tehdit eden ve milli güvenlik meselesi haline gelen, bu tür girişimleri durdurmasını talep ettiler.

LGBT gibi sapkın bir yapıyla mücadele edeceğini her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Kadın Emeği Zirvesi’nde, “Ülkemizde kadınların, gençlerin, çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları ve çözüm aramaları gereken mesele, evlatlarımızı topyekûn tehdit eden sapkın akımlardır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz, değil mi? Açık konuşacağım; LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP’nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. Onlarla beraber yürüyorlar mı? Yürüyorlar. Bizim, böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi buradan nereye geliyorum; önümüzdeki dönem, bakanlıklarımızla, tüm ilgili kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bu büyük tehlikeye, tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz” diyerek söz vermişti.

Kayseri halkı aynı tavrı ve duruşu yerel yöneticilerden de bekliyor.
 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kitap Fuarı'nda Talas Standına İlgi Büyük

Kitap Fuarı'nda Talas Standına İlgi Büyük

Kayseri Devlet Tiyatrosu, kendi kadro ve sahnesiyle seyircisiyle buluşuyor

Kayseri Devlet Tiyatrosu, kendi kadro ve sahnesiyle seyircisiyle buluşuyor

Eğitime büyük önem veren Melikgazi, Altınoluk bölgesine nitelikli bir okul kazandırdı

Eğitime büyük önem veren Melikgazi, Altınoluk bölgesine nitelikli bir okul kazandırdı

Sahte parayı piyasaya sürmekle suçlanan 3 sanıktan 2'sine ceza

Sahte parayı piyasaya sürmekle suçlanan 3 sanıktan 2’sine ceza

CHP İl Başkanı Keskin'den 'Sümer Mahallesi' tepkisi

CHP İl Başkanı Keskin’den 'Sümer Mahallesi' tepkisi

ERÜ'de 'Rektör-Akademisyenler Buluşması' Başladı

ERÜ’de “Rektör-Akademisyenler Buluşması” Başladı

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

3
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

4
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

5
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

6
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyazay Derneği'nden Vali Çiçek'e ziyaret

Beyazay Derneği'nden Vali Çiçek'e ziyaret

Kayserispor Iğdır FK ile eşleşti

Kayserispor Iğdır FK ile eşleşti

DAHA FAZLA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı, 2 gözaltı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı, 2 gözaltı

Talas'tan yeni üniversitelilere oryantasyon gezisi

Talas'tan yeni üniversitelilere oryantasyon gezisi

Filistin'e yürüyerek gitmek için yola çıkan grup Niğde'ye ulaştı

Filistin'e yürüyerek gitmek için yola çıkan grup Niğde'ye ulaştı