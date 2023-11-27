'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'LGBT gibi evlatlarımızı tehdit eden sapkın akımlara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz' demesine rağmen mülkiyeti Belediyeye ait olan bir salonun 7 Aralık'ta, LGBT propagandasına yönelik Ayta Sözeri konserine ev sahipliği yapacak olmasına vatandaşlardan büyük tepki geliyor.

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  • 27.11.2023 11:20
  • Güncelleme: 27.11.2023 11:20
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

Konuyla ilgili daha önce yaptığımız yayınlarla 18 Ekim’de yapılacak aynı konser iptal edilmişti. Ama ne yazık ki aynı konserin 7 Aralık’ta yapılacağı ve biletlerinin satılmaya devam ettiğini bildiren konuya duyarlı vatandaşlar, Kayseri gibi bir yerde, yerel seçimlere çok az bir süre kala böyle bir konserin, mülkiyeti Belediyeye Erciyes Kültür Merkezi’nde sergilenecek olmasının şaşkınlığını yaşadıklarını belirtiyorlar. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın LGBT’ye karşı gösterdiği bu tavır ve çağrıya rağmen şehri yönetenlerin, bu şehirde söz sahibi olanların ve sivil toplum kuruluşlarının, toplumu, gençliği ve geleceği tehdit eden, sanat ve sanatçı konseri adı altında LGBT propagandası ve meşrulaştırılmasına neden olacak olan böyle bir konsere nasıl kayıtsız kalabildikleri de merak konusu.

20’li yaşlarda cinsiyet değiştiren ve sanat ve sanatçılık adına LGBT+ ve cinsiyetsizlik propagandası ile tanınan Ayta Sözeri’nin 7 Aralık’ta Erciyes Kültür Merkezi’nde vereceği konsere, Kayserili vatandaşların tepkisi büyüyor.
Ahlakın ve dinin izin vermediği; bu tür etkinlikler iptal edilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, bu konuda yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini ve şehri yönetenlere çağrıda bulunarak,  genel sağlık ve asayişi tehdit eden ve milli güvenlik meselesi haline gelen, bu tür girişimleri durdurmasını talep ettiler.

LGBT gibi sapkın bir yapıyla mücadele edeceğini her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay İstanbul’daki Kadın Emeği Zirvesi’nde, “Ülkemizde kadınların, gençlerin, çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları ve çözüm aramaları gereken mesele, evlatlarımızı topyekûn tehdit eden sapkın akımlardır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz, değil mi? Açık konuşacağım; LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP’nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. Onlarla beraber yürüyorlar mı? Yürüyorlar. Bizim, böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi buradan nereye geliyorum; önümüzdeki dönem, bakanlıklarımızla, tüm ilgili kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bu büyük tehlikeye, tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz” diyerek söz vermişti.

Kayseri halkı aynı tavrı ve duruşu yerel yöneticilerden de bekliyor.
 

Haber Merkezi

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