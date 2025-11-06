LGS 2026 sınav tarihi açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihini duyurdu. Bakan Tekin açıklamasında: “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek. 8’inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.