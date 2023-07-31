LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını meb.gov.tr ve sonuç.meb.gov.tr adresinden açıkladığını duyurdu. 24-28 Temmuz 2023 başvuru döneminde alınan 1. dönem nakil sonucu meb.gov.tr üzerinden ilan edildi. 24 Temmuz’da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95’i tercihlerine yerleşmişti.

İKİNCİ NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI

İkinci nakil tercih başvuruları ise bugün (31 Temmuz) başlayıp, 4 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek. Sonuçlar ise 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları da 8-16 Ağustos'ta alınacak.