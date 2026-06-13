LGS'de Çarpıcı Tablo: 254 Bin Öğrenci LGS sınavına girmedi

2025–2026 eğitim öğretim yılında 8’inci sınıfta öğrenim gören öğrenci sayısı 1 milyon 279 bin 547 olarak açıklandı. Buna karşın LGS’ye başvuru yapan öğrenci sayısı 1 milyon 25 bin 662, sınava katılacak öğrenci sayısı ise 1 milyon 22 bin 658 oldu.

Bu tabloya göre yaklaşık 254 bin öğrenci merkezi sınav sisteminin dışında kaldı.

Sorular Art Arda Geliyor

Öğrenciler neden sınava başvurmadı?

Başvurup da neden sınava girmeyecek?

Bu çocukların ne kadarı örgün eğitim içinde, ne kadarı açık öğretime yöneldi?

Kaçı umutsuzluk nedeniyle sistemin dışında kaldı?

Şeffaflık Çağrısı

Eğitim çevreleri, bu farkın nedenlerinin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması gerektiğini vurguluyor. Öğrencilerin sınav dışında kalma sebeplerinin açıklanması, hem eğitim politikalarının geleceği hem de gençlerin yönlendirilmesi açısından kritik görülüyor.