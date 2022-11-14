LGS şampiyonuna hafızlık belgesi

2022 yılı Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Reyyan Duman, 2022 yılı 3.Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

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  • 14.11.2022 09:57
  • Güncelleme: 14.11.2022 09:57
LGS şampiyonuna hafızlık belgesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022 yılı Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Reyyan Duman, 2022 yılı 3.Dönem Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Sivas’ta "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"nin uygulandığı okullardan biri olan Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi iken LGS’den 500 tam puan alarak lise eğitimini İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam ettiren Hafız Reyyan Duman, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2022 yılı 3.Dönem Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Hafızlık belgesini almak için ailesiyle birlikte Sivas İl Müftülüğünü ziyaret eden Hafız Duman’ın belgesini İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş teslim etti.

İHA

Kayseri Gündem
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