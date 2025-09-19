  • Haberler
  LGS sınavında çıkan soruların kaynağı: Ücretsiz dağıtılan ders kitapları

LGS sınavında çıkan soruların kaynağı: Ücretsiz dağıtılan ders kitapları

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınav sorularına yönelik hazırlanan raporda, sınav sorularının temel kaynağının bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının olduğu açıklandı.

LGS sınavında çıkan soruların kaynağı: Ücretsiz dağıtılan ders kitapları
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sorularına yönelik hazırlanan raporda, soruların tamamının, Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarındaki kazanım ve içeriklerle örtüştüğü belirlendi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda 963 bin 142 öğrencinin katılımıyla 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sorularına yönelik hazırlanan raporda soruların tamamının, Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitaplarındaki kazanım ve içeriklerle örtüştüğü belirlendi. Soruların kapsamı ve hazırlık çerçevesinin değerlendirildiği raporda, ders kitaplarında yer alan örnekler ile merkezî sınavda çıkan sorular, 8'inci sınıf öğretim programı ders ve kazanımları doğrultusunda karşılaştırıldı. Raporda, soruların 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlandığı ve tamamının Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitaplarındaki kazanım ve içeriklerle örtüştüğü belirlendi. Rapora göre öğrencilere yöneltilen okuduğunu anlama, yorum yapma, problem çözme ve analiz becerilerini ölçmeye yönelik sorular, 8'inci sınıf ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, konuların işleniş biçimleri, konularla ilgili metin ve etkinlikler dikkate alınarak hazırlandı.

