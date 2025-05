LGS’ye son 15 gün kala öğrenciler neler yapmalı?

Psikolojik Danışman Ve Rehberlik Öğretmeni Öznur Acar, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Hayatımız Eğitim' programına katılarak moderatör Fatma Sağdıç'ın sorularını yanıtladı.

Psikolojik Danışman Ve Rehberlik Öğretmeni Öznur Acar, LGS’ye son 15 gün kala öğrenciler nasıl bir yol izlemeli sorusuna açıklık getirerek; “Son on beş gün, şimdiye kadar çocuklarımız çıkmış soruları çözmedilerse LGS'nin 7 yıllık çıkmış soruları var. 2018’den itibaren biz bu sınavı yapıyoruz. Her gün kendilerine sınav saati 9 buçukta başlayarak 1 hafta uygulamalarını öneririm, şimdiye kadar çözmedilerse. Büyük ihtimal çözmüşlerdir. Diyelim ki üslü sayılar anlatılırken öğretmen dedi ki 2023’te konuyla ilgili şöyle bir soru çıktı dedi. Evet biz bunları branş denemesi olarak da çözdürdük. Ama tam LGS olarak çözmeleri gerekiyor artık son on beş gün. Çünkü LGS’nin bir dili var. Bunu hiç bir kaynakta bulamazlar. Çocuklar çok fazla kaynakla uğraştılar. Ama son on beş gün o LGS’nin dilini çözümlemeleri için çocuklarımızın çıkmış soruları, Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soruları defalarca çözümlemelerini istiyoruz. Analiz etmelerini, neden ben bu yanlışı yaptım? Çocuklarımızın en fazla yanlış yaptığı konular neler? Ailelerimiz, ebeveynlerimiz bu konularda dikkat etmeliler. Mesela 480 üzeri çocuklarımızın öğrenmesi daha kolay. Çünkü onlar çeldiricisi güçlü şıkka düşmüştürbüyük ihtimal. 430 450 arasında halen seyreden çocuklarımızın eğer bir eksiği varsa konu tekrarı yaparak, konu tekrarlarını çalışarak konuyu özümseyebilir. Bu saatten sonra çocuklar şunu soruyorlar. Hocam konu çalışmak vakit kaybı değil mi? Evet. Son on beş günde böyle düşünebilirsiniz.

Ama sen konuyu bilmiyorsan bununla ilgili tekrar tekrar çalışmalısın. Örnek soruları çözmelisin. Diye tavsiyelerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.