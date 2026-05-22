Libya Sirte'de Bekleyen Gazze Yardım Konteynırlarına Kayseri Mesajı
Sumud Filosu Kara Konvoyu olarak Libya'nın Sirte kentinde 6 gündür bekletilen kafilede bulunan Kayserili aktivistler yardım konteynırlarına Kayserilice mesajlar yazdılar.
Sirte'de bekletilen Gazze yardım konteynerlarından birisnin üzerine Kayserili aktivist Ahmet Aydan bekar tarafından ‘kayserilice’ bir mesaj yazıldı.
‘Gadasını Aldıklarım, Gün Gelecek Gazze Sahilinde Sizlerle Çay İçeceğiz’ yazısı yazılan yardım konteynırı Gazze'ye uğurlanırkeni 300 kadar aktivist hala Sirte'de bekletiliyor.
Kafile içinde Kayserili 3 aktivistin bulunduğu ekip, Libya sınırından Mısır'a geçmek için 6 gündür bekletiliyor.