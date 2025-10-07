Lider Çocuk Tarım Kampı ile çocuklar keşfediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca desteklenen ve Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı başladı. Kampın ilk gününde balık keşfi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nca desteklenen ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı başladı. Yapılan açıklamada ise “Kayseri, Türkiye’nin önde gelen alabalık yavru-yumurta ve Türk Somonu üretim merkezlerinden biri. Kampımızın ilk gününde; Pınarbaşı’nda balık üretim tesislerini ziyaret ederek yumurtadan sofraya balığın serüvenini öğrendik, balığın faydalarını keşfettik ve tadına baktık, doğa yürüyüşü yaparak çevre bilincimizi pekiştirdik” denildi.

