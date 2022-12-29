Liderlerin restoranı kapatıldı

 Kayseri'nin nezih mekanlarından ve birçok siyasetçi, iş insanını ağırlayan Sinan Chef işletmesi sigara içildiği gerekçesiyle 10 gün süreyle kapatıldı.

PAYLAŞ
  • 29.12.2022 19:02
  • Güncelleme: 29.12.2022 19:02
  • 54
Liderlerin restoranı kapatıldı

Sinan Chef birçok siyasetçi ve iş insanını ağırlıyor. Daha önce Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şehrin bürokratları, yerel siyasetçiler ve birçok iş insanına hizmet veren Sinan Chef restoranda son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kanaat önderleriyle birlikte yemek yemişti. Bugün Sinan Chef’e sigara içildiği gerekçesiyle 10 günlük kapatma cezası verildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Chef, “İş yerimize sigara cezası gerekçesiyle 10 gün kapatma cezası verildi. Bizler de bunu saygıyla karşılıyoruz. Ekibime moral olsun, 10 gün istirahat edip bu süreçte yemek şovlarımıza devam ediyoruz. Ekibimin bu ayki maaşını evimden dağıtacağım. 10 gün sonra misafirlerimizi ağırlayacağız. Yıl başında 400 kişilik rezerve edilmişti, özür dileyerek telafi edeceğiz. İşletmemiz olarak her şeyi karşılamaya hazırız. Yola devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'na 2 aday

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’na 2 aday

Kayseri'de yaklaşık 12 bin evcil hayvan kimliklendirildi

Kayseri’de yaklaşık 12 bin evcil hayvan kimliklendirildi

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Hırsızlara 110 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu: 22 gözaltı

Hırsızlara 110 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu: 22 gözaltı

Çaldığı elektrik kablolarını araca yüklerken suçüstü yakalandı

Çaldığı elektrik kablolarını araca yüklerken suçüstü yakalandı

Temizlik İmandan, Camilerin Temizliği Talas'tan

Temizlik İmandan, Camilerin Temizliği Talas'tan

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
Üçlü virüse dikkat

Üçlü virüse dikkat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liderlerin restoranı kapatıldı

Liderlerin restoranı kapatıldı

Başkan Süleyman Borazan, 'Kayserimizde Kudüs ziyaretini yaydık'

Başkan Süleyman Borazan, “Kayserimizde Kudüs ziyaretini yaydık”

DAHA FAZLA
Taş kaynatan memurlar, en düşük maaşın yoksulluk sınırına çıkarılmasını istedi

Taş kaynatan memurlar, en düşük maaşın yoksulluk sınırına çıkarılmasını istedi

Kuaför ve berberlerin kapanma zorunluluğu 2'nci kez ertelendi

Kuaför ve berberlerin kapanma zorunluluğu 2’nci kez ertelendi

12 yıl hapis cezası bulunan bina faresi yakalandı

12 yıl hapis cezası bulunan bina faresi yakalandı

Belgesi olmadan alkol satışı yapan işletmelere operasyon

Belgesi olmadan alkol satışı yapan işletmelere operasyon

AK Parti Başkanı Çopuroğlu: 'Aday adaylığında yine rekor başvuru bekliyoruz'

AK Parti Başkanı Çopuroğlu: “Aday adaylığında yine rekor başvuru bekliyoruz”