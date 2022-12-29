Liderlerin restoranı kapatıldı

Sinan Chef birçok siyasetçi ve iş insanını ağırlıyor. Daha önce Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şehrin bürokratları, yerel siyasetçiler ve birçok iş insanına hizmet veren Sinan Chef restoranda son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kanaat önderleriyle birlikte yemek yemişti. Bugün Sinan Chef’e sigara içildiği gerekçesiyle 10 günlük kapatma cezası verildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Chef, “İş yerimize sigara cezası gerekçesiyle 10 gün kapatma cezası verildi. Bizler de bunu saygıyla karşılıyoruz. Ekibime moral olsun, 10 gün istirahat edip bu süreçte yemek şovlarımıza devam ediyoruz. Ekibimin bu ayki maaşını evimden dağıtacağım. 10 gün sonra misafirlerimizi ağırlayacağız. Yıl başında 400 kişilik rezerve edilmişti, özür dileyerek telafi edeceğiz. İşletmemiz olarak her şeyi karşılamaya hazırız. Yola devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.