Ligin en çok berabere kalan takımı Kayserispor oldu

Kayserispor, Süper Lig'de çıktığı 5 maçın 4'ünden beraberlikle ayrılarak ilk 6 haftada en çok berabere kalan takım oldu.

Ligin en çok berabere kalan takımı Kayserispor oldu

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabaka ertelenen Kayserispor daha sonra oynadığı Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe ve dün de Antalyaspor ile berabere kaldı. Sarı kırmızılılar ligdeki tek yenilgisini Galatasaray’dan aldı. 6’ncı hafta sonunda bir maç eksiğine rağmen en fazla beraberlik alan takım Kayserispor oldu. Kayserispor’u 3 beraberlik ile İzmir’li renktaşı Göztepe takip etti. Çarşamba günü evinde Beşiktaş ile erteleme maçına çıkacak olan Kayserispor, Pazar günü de Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Nurettin Açıkalın: Takımımıza her zaman gerekli desteği gösterelim
Nurettin Açıkalın: Takımımıza her zaman gerekli desteği gösterelim
Milletvekili Ataş, ameliyat oldu
Milletvekili Ataş, ameliyat oldu
19'uncu Erciyes Cup sona erdi
19’uncu Erciyes Cup sona erdi
Antalyaspor - Kayserispor: 1-1
Antalyaspor - Kayserispor: 1-1
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Kırsal otobüsü merkeze ulaşsın'
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Kırsal otobüsü merkeze ulaşsın”
Başkan Akın, 'Sağlığınızı ilgilendiren hiçbir şeyi internetten almayın'
Başkan Akın, "Sağlığınızı ilgilendiren hiçbir şeyi internetten almayın"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!