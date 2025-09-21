Ligin en çok berabere kalan takımı Kayserispor oldu

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabaka ertelenen Kayserispor daha sonra oynadığı Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe ve dün de Antalyaspor ile berabere kaldı. Sarı kırmızılılar ligdeki tek yenilgisini Galatasaray’dan aldı. 6’ncı hafta sonunda bir maç eksiğine rağmen en fazla beraberlik alan takım Kayserispor oldu. Kayserispor’u 3 beraberlik ile İzmir’li renktaşı Göztepe takip etti. Çarşamba günü evinde Beşiktaş ile erteleme maçına çıkacak olan Kayserispor, Pazar günü de Gençlerbirliği’ni konuk edecek.