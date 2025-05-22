Limon fiyatları yükselişe geçti

Tezgahların en pahalı ürünü olarak yerini alan sarımsak 200 liradan satılıyor. Kilosu 10 liradan satılan kabak ise en ucuza satılan ürün olarak tezgahlarda yer alıyor. Öte yandan Limon fiyatları artış göstererek kilosu 80 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; sarımsağın kilosu 100 lira ile 200 lira arası, domatesin kilosu 20 lira ile 30 lira arası, kabağın kilosu 10 lira ile 20 lira arası, patlıcanın kilosu 15 lira ile 40 lira arası, limonun kilosu 70 lira ile 80 lira arası, mantarın kilosu 50 lira ile 120 lira arası, salatalığın kilosu 15 lira ile 20 lira arası, patatesin kilosu 20 lira ile 35 lira arası, soğanın kilosu 12 lira ile 15 lira arası, eriğin kilosu 40 lira ile 150 lira arası, kayısının kilosu 50 lira ile 100 lira arası, biberin kilosu 15 lira ile 50 lira arası, çileğin kilosu 100 lira ile 120 lira arası, muzun kilosu 75 lira ile 90 lira arası, ananasın tanesi 75 lira ile 80 lira arası, karpuzun kilosu 20 lira ile 40 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor. Öte yandan kıvırcık 15 liradan, kavun 20 liradan, kiraz 200 liradan, üzün 100 liradan, şeftali 60 liradan, tere 15 liradan, turp 25 liradan, yeşil soğan 20 liradan satılıyor.