Lionel Carole cezalı duruma düştü
Kayserispor'un sol bek oyuncusu Lionel Carole, Başakşehir maçında sarı kart görerek Giresunspor müsabakasında cezalı duruma düştü.
- 03.02.2023 08:41
- Güncelleme: 03.02.2023 09:28
- 60
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserispor’un sol bek oyuncusu Lionel Carole, Başakşehir maçında sarı kart görerek Giresunspor müsabakasında cezalı duruma düştü.
Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor’da, sahasında karşılaştığı ve 1-0 mağlup ettiği Başakşehir maçında sarı kart gören Lionel Carole cezalı duruma düştü. Başakşehir maçında sahaya ilk 11’de çıkan Lionel Carole, müsabakanın 45+5. dakikasında sarı kart görerek, cezalı duruma düştü.
Carole, 23. haftada 6 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN