  • Haberler
  • Gündem
  • Lise öğrencileri Gazze'ye yardım için resim sergisi açtılar

Lise öğrencileri Gazze'ye yardım için resim sergisi açtılar

Kayseri'de Celal Bayar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik tasarım ve fotoğraf alanı öğrencileri tarafından resim sergisi düzenlendi. Sergide 100'e yakın eser yer alırken eserlerin satın alınması halinde elde edilecek ücret Gazze'ye yardım olarak gönderilecek.

Lise öğrencileri Gazze'ye yardım için resim sergisi açtılar

Kayseri’de Celal Bayar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik tasarım ve fotoğraf alanı öğrencileri tarafından Grafik Tasarım ve Fotoğraf Alan Öğretmeni Ebru Çıklaaltı öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi’nde resim sergisi düzenlendi. Sergide 100’e yakın eser yer alırken eserlerin satın alınması halinde elde edilecek ücret Gazze’ye yardım olarak gönderilecek.

Sergide eseri bulunan 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep Boyraz sergi hakkında bilgiler verdi. Boyraz: “Biz bu gün burada Celal Bayar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 10. 11. ve 12. Sınıf grafik tasarım ve fotoğraf alanı öğrencilerinin yapmış olduğu 100’e yakın çalışmaları sergiliyoruz. Görmüş olduğunuz bu sanat eserlerinde akrilik tablolar, alçı ile yapılmış dokulu tablolar ve biblolara yer verdik. Ayrıca sergimizde minyatür ve karakalem çalışmalarımızda mevcut. Yine bu sanat Galerisinde geçen sene yapmış olduğumuz sergide Gazze'ye değinmiştik Bu sene de sergimizden sonra satılacak olan eserlerin gelirini gazzeye yardım olarak göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İHH Arama Kurtarma Ekibi, Yabancı Öğrencilerle Doğa Kampı Düzenledi
İHH Arama Kurtarma Ekibi, Yabancı Öğrencilerle Doğa Kampı Düzenledi
Hulusi Akar'dan Azerbaycan'a Bağımsızlık Günü Kutlaması
Hulusi Akar'dan Azerbaycan'a Bağımsızlık Günü Kutlaması
Başkan Büyükkılıç'tan 'Ankara Çıkarması'
Başkan Büyükkılıç'tan 'Ankara Çıkarması'
Kayseri'nin 7 İlçesine yeni kaymakam atandı
Kayseri'nin 7 İlçesine yeni kaymakam atandı
Lise öğrencileri Gazze'ye yardım için resim sergisi açtılar
Lise öğrencileri Gazze'ye yardım için resim sergisi açtılar
Melikgazi'de 16.sı Yapılacak Olan Aile Sağlık Merkezi Protokolü İmzalandı
Melikgazi'de 16.sı Yapılacak Olan Aile Sağlık Merkezi Protokolü İmzalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!