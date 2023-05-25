Lise öğrencileri konser verdi

Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi orkestra ve koro konseri düzenledi.

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  • 25.05.2023 10:53
  • Güncelleme: 25.05.2023 10:53
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Lise öğrencileri konser verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi orkestra ve koro konseri düzenledi.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Müzik Öğretmeni Kenan Gül’ün yönetiminde gerçekleştirilen konser büyük beğeni topladı.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve protokol üyeleri, konser programının ardından Okul Müdürü Harun Kaya, Koro Şefi Kenan Gül, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

İHA

Kayseri Gündem
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