Lise öğrencilerinden konferansa yoğun ilgi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Eğitim ve Kariyer Danışmanı İsmail Yolcu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Başarı Yolculuğu-Sınavı Kim Kazanır?” konulu konferans gerçekleştirildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Çetin Özdemir, öğretmenler ve çok sayıda lise öğrencisi katıldı. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören programın açılış konuşmasını SBTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Çetin Özdemir gerçekleştirdi.

Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Özdemir, üniversitenin artık öğrencileri çok yakından tanıdığını ifade ederek, " Bizler üniversite eğitimi vermenin yanında ülkeye karşı sorumluluğumuzun da peşinden koşmaktayız. Dolayısıyla her yıl sosyal sorumluluk anlayışıyla ilimizdeki öğrencilerimize çeşitli katkılarda bulunma yönünde etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Biz üniversite olarak tanıtım çalışmalarına da önem veriyoruz. İlimizdeki bütün liselerimize gittik. Her lisemizde üniversitemiz hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Sınava girecek yaklaşık 4 bin öğrencimizle yüz yüze görüşmelerimiz oldu. Biz bunu tamamladıktan sonra şimdi liselerimiz bize geliyorlar. Üniversitemizi yerinde görebilirsiniz. Bu noktada bütün öğrencilerimizi üniversitemizi gezmeye de davet ediyoruz” dedi.

“Memleketimizin, ülkemizin geleceğisiniz”

SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy ise öğrencilerin ülkemizin geleceği olduğuna değinerek, “Üniversitemiz hakkında Sivas’ta genel olarak bir algı oluşturduğumuzu biliyor ve görüyoruz. Biz yeni nesil devlet üniversitesi derken bu yeni nesil devlet üniversitenin altını her zaman gerek yaptığımız bilimsel çalışmalarla gerek memleketimize bu noktada katkılarımızla ve siz kıymetli öğrencilerimizin doğru yönlendirilebilmesi adına yapacağımız çalışmalarla doldurmak istiyoruz. Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum: Sizler geçmişi, tarihi övünülecek bir neslin evlatlarısınız. Bu onur ve gurur içerisinde iyi yerlere gelmemiz gerekiyor, çünkü sizler memleketimizin, ülkemizin geleceğisiniz. Üniversitemiz butik ama etkili bir üniversite. Üniversitemizin 3 tane fakültesi var ve uzmanlaşmayı düşündüğü nokta savunma sanayi ve tarım alanıdır. Geçen yıl ilk öğrencilerimizi aldık. Onlara en kaliteli eğitimi vermeye çalışıyoruz ve emin olun birçok üniversiteden çok yüksek puanlarla öğrenci aldık” diye konuştu.

Karaköy’ün konuşmasının ardından Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Eğitim ve Kariyer Danışmanı İsmail Yolcu tarafından “Başarı Yolculuğu-Sınavı Kim Kazanır?” konulu konferans gerçekleştirildi.

“Önemli olan hedefinizle yeteneklerinizin örtüşmesi”

Üniversite okuyan her 4 kişiden 1’inin mutsuz olduğunu belirten Yolcu; doğru tercihin önemine dikkat çekti. Yolcu; “Her 4 kişiden 1’i mutsuz. Neden? Seçeceği bölümü yanlış tanımış ya da kendisini tanıyamamış. O yüzden biz diyoruz ki üniversite tercihi çok önemli. Şehrinizin pırıl pırıl bir üniversitesi var. Üniversitedeki bütün hocalarınız hatta oradaki bütün öğrenciler sizin için bir laboratuvar. Dilediğiniz zaman oradaki öğrencilerle görüşün. Önemli olan sizin hedefinizle, hayallerinizle yeteneklerinizin örtüşüp örtüşmediği. İşin bütün sırrı burada” ifadelerini kullandı.

Lise öğrencilerinin merak ettiği soruları da yanıtlayan Yolcu, programın düzenlenmesinde emeği geçen SBTÜ yönetimine teşekkür etti.