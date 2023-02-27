Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgası: 1 öğrenci yaralandı, saldırgan gözaltında
Kayseri'de bir öğrenci henüz bilinmeyen sebeple arkadaşını bıçakla yaraladı. Kolundan yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken saldırgan öğrenci de yakalandı.
- 27.02.2023 17:00
- Güncelleme: 27.02.2023 17:00
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Olay, merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi henüz bilinmeyen bir sebeple arkadaşını bıçakla kolundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kolundan yaralanan öğrenci, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arkadaşını yaralayan öğrenci ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
1ha
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