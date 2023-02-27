Lise öğrencilerinin bıçaklı kavgası: 1 öğrenci yaralandı, saldırgan gözaltında

Olay, merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi henüz bilinmeyen bir sebeple arkadaşını bıçakla kolundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kolundan yaralanan öğrenci, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arkadaşını yaralayan öğrenci ise polis ekiplerince gözaltına alındı.