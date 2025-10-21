Lise öğrencilerinin elektrikli aracına ‘yerlilik’ ödülü

Sami Yangın Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarlamış olduğu elektrikli otomobil, Efficiency Challenges’ta (Verimlilik Yarışları) yerlilik kategorisinde dördüncülük ödülüne layık görüldü.

Kayseri’de Sami Yangın Anadolu Lisesi öğrencileri, tasarlamış oldukları ‘LEXA ARVENTO’ elektrikli araç ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu Teknofest Elektrikli Araç Yarışları’nda (Efficiency Challenge) yerlilik kategorisinde dördüncülük, verimlilik kategorisinde altıncılık ödülüne layık görüldü.

Aracın 200 sayfaya yaklaşık detaylı raporunun mevcut olduğunu ifade eden takım kaptanı Mustafa Keven, şarj/batarya sisteminden anakartına kadar pek çok önemli parçasını ekipçe tasarladıklarını dile getirerek “Kilometre başına 48 kuruş kadar bir sarfiyatı var. Araçta ayrıca hız sabitleyici, yarış navigasyonu gibi fonksiyonları yazılımlarla kodladık ve dolayısıyla herhangi bir hazır kod veya asset kullanmadık” dedi.

“AMACIMIZ TECRÜBE KAZANMAK”

Elektrikli aracın yanı sıra Roket Robotaks ve afet projeleri üzerinde de çalıştıklarını ve rokette Türkiye yedinciliği derecesine sahip olduklarını söyleyen Keven, “Bilim Fuarı’nda da yoğun ilgi gördük. Ayrıca Gebze finallerinde rapor aşamasında Türkiye üçüncülüğümüz, yerlilikte Türkiye dördüncülüğümüz ve verimlilikte altıncılığımız mevcut. Yıllarca rapor aşamasıyla uğraşan takımlara nazaran pek çok başarı elde ettik ve bu noktada amacımız yarışmalarda kendimizi göstererek tecrübe kazanmak” diye konuştu.