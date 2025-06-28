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Lise Öğretmeni yazdığı kitabın gelirlerini Gazze'ye bağışladı

Kayseri'nin Develi ilçesi Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Tayfur Bulut, yazdığı 'Filistin Mersiyesi' adlı kitabın gelirlerini Gazze'ye bağışladı.

Lise Öğretmeni yazdığı kitabın gelirlerini Gazze'ye bağışladı

Develi ilçesinde bulunan Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapan Tayfur Bulut, "Filistin Mersiyesi" adında kitap yazdı. Öğretmen Bulut, kitabında, Filistin halkının yaşadığı acı ve direnişi konu edindi. Tayfur Bulut, insanlık temasını işlediği "Filistin Mersiyesi" adındaki kitabın gelirlerini Gazze’ye bağışlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi

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