Liseli gençler NEVÜ'de

İzmit Atılım Anadolu Lisesi öğrencileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü ziyaret etti.

İzmit Atılım Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 9. 10. ve 11. sınıf öğrencileri, Okul Müdürü Mehmet Çelebi, Müdür Yardımcısı Yahya Öztürk, Rehber Öğretmen Şükriye Oflaz ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Elif Hülya Ceyhan rehberliğinde NEVÜ’yü ziyaret etti. NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) yönetimi ve asistan öğrencilerinin karşıladığı İzmit Atılım Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’ni ziyaret ederek, üniversitemizin bölüm ve programları, öğrencilere sunulan imkanlar, eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

Ayrıca, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın ziyarete gelen öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek kendilerinin görüşlerini dinledi.