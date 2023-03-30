Listeler Her Dönemin Aday Adaylarıyla Doldu Taştı

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasi partilerin Kayseri Milletvekilleri aday adayları da belli oldu. Ak Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti listelerinin en dikkat çekici yönü ise önceki seçim dönemlerinde defalarca milletvekili aday adayı olmuş isimlerin yeniden listelerde yer alıyor olması.

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  • 30.03.2023 09:32
  • Güncelleme: 30.03.2023 09:32
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Listeler Her Dönemin Aday Adaylarıyla Doldu Taştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasi partilerin Kayseri Milletvekilleri aday adayları da belli oldu. Ak Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti listelerinin en dikkat çekici yönü ise önceki seçim dönemlerinde defalarca milletvekili aday adayı olmuş isimlerin yeniden listelerde yer alıyor olması.

Orijinal ve yeni aday isimlerinin azınlıkta olduğu listelerde aday adayı aşina isimler, seçim aday elemelerinde bir kez daha şanslarını deneyecekler.

Siyasette şanslarını bir kez daha denemek, siyasette ismini duyurmak, siyasi titrine ‘aday adayı’ yazdırmak veya kişisel tanıtımlarına katkı sağlamak için bir çok isim milletvekili aday adayı olarak mülakatlara ve aday elemelerine katılacaklar.

Bu kez şans yüzlerine güler mi bilinmez ama, 2 kez, 3 kez veya 4 kez aday adayı olarak siyasi biyografisini milletvekilliğine yaklaştırıyor olmak ucuz bir kişisel tanıtım propagandası olsa gerek.
 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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