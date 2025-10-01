Lityum İyon Batarya Yangınlarına Yönelik Eğitim ve Tatbikat Gerçekleştirildi

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Katılımcılar arasında çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileri yer aldı. Eğitimde, lityum iyon bataryalarının güvenliği ve bu tür yangınlara karşı alınacak önlemler üzerinde duruldu.

Tatbikatın açılışında yapılan konuşmalarda, lityum iyon bataryaların günlük yaşamda artan kullanımına bağlı olarak, yangın durumlarında etkin müdahale yöntemlerinin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, Kayseri'deki itfaiye teşkilatının 99. kuruluş yıl dönümüne de atıfta bulunularak, bu tür etkinliklerin önemi belirtildi.

Tatbikatta, lityum iyon bataryaların yangınlarına müdahale için geliştirilen yeni ürünler tanıtıldı ve uygulamalı çalışmalar yapıldı. Katılımcılar, bu alanda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak, yangın güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Ayrıca, etkinlik kapsamında Kayseri Kültür Yolu Gezisi gibi sosyal aktiviteler de yer aldı. Bu tür organizasyonların, modern itfaiye hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.