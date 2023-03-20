Lohusa ve gebeler oruç tutabilir mi?

Lohusa ve gebelerin iftar ve sahur arası en az 3 litre su tüketmeleri incir, hurma ve bulgur gibi süt artırıcı besinleri tüketmelerini öneren Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, gebelerin düşük riski veya sağlık olarak herhangi bir problemi yoksa oruç tutulabileceğini söyledi.

Ramazan orucuna çok az bir süre kaldı. İslam âlemi için önemli olan bu ayda dini ibadet olan orucu Müslümanlar 1 ay boyunca tutuyorlar. Dolayısıyla lohusa ve gebelerin oruç tutması da merak konusu oldu. Oruç ve gebeliğin dini boyutuna baktığımızda ise Diyanet İşleri Başkanlığının sayfasında da yazdığı gibi gebeler ve lohusaların oruç tutmaktan muaf olduklarını ve daha sonraki bir dönemde tutamadıkları oruçlarını kaza edebileceklerini biliyoruz. Gebelerin düşük riski veya sağlık olarak herhangi bir problemi yoksa oruç tutulabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Ramazan’da gebeler ya da gebe adaylarının herhangi bir düşük veya erken doğum riski, gebeliğe bağlı tansiyon ve şekeri yoksa gebelikte oruç tutmanın yapılan çalışmalar doğrultusunda gebeliğe bir zararı gösterilmemiştir. Yalnız önemli bir faktör var özellikle gebelerin iftarla sahur arasında en az 3-4 litre su tüketmeleri gerekir ki bebek susuz kalmasın. Gebeler gün içerisinde alamadıkları suyu özellikle iftardan sonra alması gerekiyor. Gebelerin sahuru da çok sağlam yapmaları gerekir. Çünkü hipoglisemi dediğimiz şeker düşmesi atakları olmasın. Bu hususlara dikkat ettiğimiz sürece gebelerin oruç tutmasında herhangi bir sorun yoktur” ifadelerini kullandı.

‘LOHUSALARIN İFTARDA VE SAHURDA SÜT ARTTIRICI BESLENME YAPARLARSA ORUÇ TUTMALARINDA HERHANGİ BİR SAKINCA YOKTUR’

Lohusaların en az 3 litre su tüketmeleri ve incir, hurma, bulgur gibi süt artırıcı besinleri tüketmeleri gerektiğini ifade eden Dr. Öner, “Lohusalık döneminde de eğer anne adayları susuz kalmayacak, sıvıyı bolca tüketeceklerse, özellikle iftarda ve sahurda süt arttırıcı beslenme yaparlarsa oruç tutmalarında herhangi bir sakınca yoktur. Bildiğiniz üzere komposto bizim hem sahurun hem de iftarın vazgeçilmezi. Biz incir kompostosunu çok önemsiyoruz incir hem sütü hem de kalitesini arttırıyor. Lohusaların vitamin takviyelerini kullanmalarını öneriyoruz. Hurma tüketmeleri de bu hususta çok önemli. Hurma da aynı şekilde süt kalitesini arttıran bir besin. Bulgurda aynı şekilde süt kalitesini arttırıyor. İftarda lohusaların bulgur pilavı tüketmelerini öneriyoruz. Çünkü bu besinler süt arttırıyor. Lohusalarında aynı şekilde su tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. İftar sonrası 3-4 litre su tüketmeleri gerekir. Bu da yaklaşık 10 su bardağına tekabül etmektedir” şeklinde konuştu.