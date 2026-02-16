Lokantacılar Pastacılar Odasında Başkan Aydemir yeniden seçildi

  • Haberler
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nda 18. Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi. Mevcut başkan Altan Aydemir ile işletmeci İsmail Kaygısız'ın listeleri yarıştı. Aydemir 312 oy ile yeniden seçildi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası’nın seçimli genel kurulunda mevcut başkan Altan Aydemir ile işletmeci İsmail Kaygısız’ın listeleri yarıştı. Seçimde 568 oy kullanıldı. Mevcut Başkan Altan Aydemir 312 oy alırken Başkan Adayı İsmaik Kaygısız 256 oy aldı. Böylelikle mevcut başkan Aydemir güven tazeledi.

Haber Merkezi

