Lokantada yangın çıktı, ekipler seferber oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Elmacıoğlu İskender'in mutfak kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken lokantada maddi hasar meydana geldi.

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  • 29.12.2022 10:36
  • Güncelleme: 29.12.2022 10:50
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Lokantada yangın çıktı, ekipler seferber oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Elmacıoğlu İskender’in mutfak kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken lokantada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı yakınında Millet Caddesi girişinde bulunan Elmacıoğlu İskender’in mutfak kısmında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında lokantada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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