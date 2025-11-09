Lokomotif, hemzemin geçtte araca çarptı: 2 kişi yaralandı
Kocasinan ilçesinde lokomotifin ile aracın çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şeker Mahallesi Zafer Caddesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Boğazköprü istikametine giden lokomotif, B.E.‘nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kazada, araçtaki A.Ö. (22) ve A.D. (22) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.