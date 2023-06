Lösemi hastası depremzede Ömer'e bayram öncesi moral ziyareti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Osmaniye’den Kayseri’ye gelerek tedavi görmeye devam eden 3,5 yaşındaki lösemi hastası Ömer Selim’e Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Kayseri İrtibat Ofisi tarafından Kurban Bayramı öncesinde moral ziyareti yapıldı.

2,5 yaşında lösemi teşhisi konulan ve Osmaniye’de yaşayan Ömer Selim Şendoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından oturdukları ev hasar görünce, ailesi ile birlikte Kayseri’ye geldi. Kayseri’de tedavisi devam eden Ömer Selim’e LÖSEV Kayseri irtibat ofisi tarafından Kurban Bayramı öncesinde moral ziyareti yapıldı. Ziyarette küçük çocuğa hem tedavi sürecinde ihtiyaç duyduğu et yardımı yapıldı hem de hediyeleri verildi. 3,5 yaşındaki Ömer Selim’in, kendisine getirilen hediyeleri açarken yaşadığı mutluluk ise ailede de sevinç kaynağı oldu.

Yaşanan depreme Adana’da tedavi gördükleri hastanede yakalandıklarını söyleyen anne Münevver Şendoğan, “Biz Kayseri’ye Osmaniye’den geldik. Adana’da tedavi görüyorduk ama Osmaniye’de yaşıyorduk. Depreme de Adana’da hastanede yakalandık. Evimiz hasar gördü, uzun süre giriş yasağı vardı ve Ömer Selim’i de çadırlarda tutamazdım enfekte olmaması için. Apar topar Kayseri’ye geldik. Yeni bir şehre alışmak zor oldu ama bu süreçte bize LÖSEV çok destek oldu. Her zaman yanımızda oldular. Tüm LÖSEV ailesine, Vakfımızın kurucusu Üstün Hocamıza ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu hastalıkta beslenme çok önemli ve bu konuda çok destek sağladılar. Ömer Selim’in çok sık et tüketmesi gerekiyor protein açısından ve hijyenik ortamlardan et almamız gerekiyor. Bu ihtiyacımızı da LÖSEV her ay karşıladı. Bütün LÖSEV ailesine çok teşekkür ediyorum. Ömer Selim 2,5 yaşındayken ilk tanısı konuldu. Çok zor bir süreçti, tedavisi çok masraflı ve çok fedakarlık isteyen yorucu bir süreç. Anne ve baba moral olarak çok düşüş yaşıyor ve bu da doğal olarak çocuğa yansıyor. LÖSEV, tanısının konulduğu ilk günden itibaren bizi aradı. Önümüz Kurban Bayramı ve birçok insan kurban bağışı yapacak yer arıyor. En doğru ve güvenilir adres LÖSEV. Bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu çocuklar için kan çok lazım oluyor. Sık sık kırmızı ve beyaz kanları düşüyor. İnsanları kan bağışına ve donör olmaya davet ediyorum. Lütfen daha duyarlı olalım çünkü bir tüp kan bir can demek aslında” dedi.

LÖSEV Kayseri Sosyal Hizmet Sorumlusu Merve Köşkeroğlu da LÖSEV olarak lösemili çocuklar için ayni, nakdi ve sosyal destek sunduklarını söyleyerek, “Öncelikle bugün Ömer için buradayız. Ömer Osmaniye’de yaşayan bir çocuğumuzdu ve deprem süreci sebebi ile Kayseri’ye geldiler. Osmaniye’deyken LÖSEV’e kayıtları yapılmıştı desteklerini alıyorlardı. Bizler de şu an Ömer’le LÖSEV Kayseri irtibat ofisi olarak ilgileniyoruz. Burada Ömer için ayni, nakdi ve sosyal desteklerimizi iletiyoruz. Ayni destekler deyince de; kuru gıda, kırmızı et ve hijyen malzemesi desteklerden bahsediyoruz. Tüm Türkiye’de 70 bini aşkın ailemize Vekaleten Kurban Bağışları sayesinde Kesilen kurban etinin bir kısmı dinlendirilerek bayramdan hemen sonra kalanı ise kesen kurumlara emanet edilerek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde LÖSEV’e kayıtlı ailelere ulaştırılıyoruz. Ayrıca LÖSEV aileleri; kendilerine LÖSEV tarafından iletilen, yalnızca taze et ve et ürünleri alımı yapabilecekleri, içerisinde kendilerine özel bakiyeleri olan LÖSEV Et Kartları ile yıl içerisinde büyük marketlerden et ve et ürünleri temin edebiliyor. Bunun yanında çocuklarımızla birlikte yaptığımız moral motivasyon etkinliklerinde bir araya geliyoruz. Nakdi desteklerimiz de tedavi sürecinde başlayan ve tedavi süresi boyunca devam eden aylık düzenli olarak hesaba yatırdığımız desteklerimiz var” ifadelerini kullandı.

LÖSEV Kayseri irtibat Ofisi Aktif İletişim Sorumlusu Pelin Su Öztürk ise, “Biz, Kurban Bayramı’nda vekaleten kurban bağışlarını kabul ediyoruz. Kabul ettiğimiz bağışların da 12 ay boyunca ailelerimize et paketleri şeklinde ulaştırıyoruz. Bugün yine Ömer’e et paketimizi ulaştırdık. Ömer zaten direkt yiyerek eti çok sevdiğini hatırlatmış oldu. Biz LÖSEV olarak 20 yıldır vekaleten kurban kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Sadece yurtiçindeki et entegre tesislerinde, hijyenik şartlarda ve dini vecibelere uygun bir şekilde kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ailelerimize her ay düzenli olarak et paketlerimizi ulaştırıyoruz. Vekaleten kurban kesimlerimize Diyanet İşleri Başkanlığı’nın icazet, cevaz ve esaslarına uygun olarak vakıf gözlemci personellerimiz, din görevlileri, noter, veteriner hekim ve aynı zamanda firma yetkilileri ve kalite sorumlularından oluşan bir heyet eşliğinde bayramın ilk gününden 3. gün akşam ezanına kadar kesimlerimizi tamamlıyoruz. Kesimlerimizi gerçekleştirirken, bağışçılarımızın verdiği vekaletler usulünde isim isim okunarak kayıt altına alınıyor. Kesim gerçekleştikten sonra da bağışçılarımıza bunun bilgilerini ulaştırıyoruz. Bu yıl kurban hisse bedelimiz 5 bin 450 TL olarak belirlendi. Her kurban lösemili çocuklara can diyoruz biz. Tedavi sırasında protein çok önemli ve bize kayıtlı ailelerimizin de yüzde 87’si asgari ücret düzeyinde veya altında çalıştıkları için ete ulaşmaları zorlaşıyor. Tedavinin kemoterapi sürecinde de et gerçekten önemli bir yere sahip. O yüzden vekaleten kurban bağışlarını kabul ediyoruz çünkü her kurban lösemili çocuklara can diyoruz. Bağışlar LÖSEV Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Samsun, Kayseri irtibat ofislerinden, bankalardaki bağış ekranlarından ya da www.losev.org.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilebilir” dedi.