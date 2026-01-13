- Haberler
Lösemi hastasının 14'üncü yaş günü dileği: 'Benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarını maskesiz görebilmek istiyorum'
ALL Lösemi ile mücadele eden H.F., 14'üncü yaş gününde dileğinin kendisini tedavi eden doktorları maskesiz görmek olduğunu dile getirerek, 'Prof. Dr. Musa Karakükçü'yü ve benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarını maskesiz görebilmek istiyorum' dedi.
2012 doğumlu H.F., Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tanısı sonrası hastalığın nüks etmesi nedeniyle kemik iliği nakli oldu. Tedavisi, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakil Merkezinde sürüyor. 14’üncü yaş gününe hastane odasında giren H.F., dileğinin kendisini tedavi eden doktorları maskesiz görmek olduğunu dile getirdi. H.F., “Prof. Dr. Musa Karakükçü’yü ve benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarını maskesiz görebilmek istiyorum” şeklinde konuştu.