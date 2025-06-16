LÖSEV'den Babalar Günü etkinliği

LÖSEV Kayseri irtibat ofisi, Fedakar Babalar projesi kapsamında düzenlediği etkinlik ile LÖSEV Doğal Ürünler bahçesinde seramik boyama yaptı ve doğal sebze fideleri dikti.

LÖSEV'den Babalar Günü etkinliği

LÖSEV Kayseri irtibat ofisi Babalar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Kayseri Doğal Ürünler Bahçesinde gerçekleşen seramik boyama  ve LÖSEV Doğal Ürünler Bahçesinde fide dikiminde bir araya gelerek kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerine destek verdi.

LÖSEV Kayseri ev sahipliğinde düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle aileler ve çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Haber Merkezi

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