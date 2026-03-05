LÖSEV'den Cumhuriyet Meydanı'nda 8 Mart Kadınlar günü etkinliği

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Güçlü Kadınlar, Güçlü Çocuklar’ sloganı ile program düzenlendi.

Vefakar anne Gönül Guzay, burada yaptığı açıklamada; “Güçlü kadınlar, güçlü çocuklar, umut dolu yarınlar demektir. Toplumların geleceği, güçlü bireylerin yetişmesiyle şekillenir. Güçlü bireylerin temelinde ise güçlü kadınlar vardır. Bu anlayışla hareket eden LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı), kadınların gücünün çocukların hayatındaki dönüştürücü etkisine dikkat çekiyor. Çünkü biliyoruz ki güçlü kadınlar; güçlü çocuklar ve umut dolu yarınlar demektir. LÖSEV, 27 yıldır lösemili çocuklar ve aileleri için sürdürdüğü mücadelesinde kadın emeğini merkeze alarak bu gerçeği bir kez daha hatırlatıyor. LÖSEV’in %85’i kadınlardan oluşan ekibi; binlerce kadına eğitim, özgüven ve ekonomik bağımsızlık sunarak topluma ilham veriyor. Kanser gibi ağır bir yükle mücadele eden anneler, bu süreçte yalnız olmadığını hisseden kadınlar ve gönüllüler; LÖSEV çatısı altında bir araya gelerek birlikteliğin dönüştürücü gücünü ortaya koyuyor. LÖSEV, bu zorlu yolculukta yalnızca çocukların tedavisinde destek olmakla kalmıyor; aynı zamanda ailelerin, özellikle de annelerin, kanser ile mücadele eden kadınların güçlenmesi için çalışmalar yürütüyor. Sosyal destek programları, eğitim faaliyetleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri, ekonomik güçlendirme projeleri ile annelerin yanında yer alıyor. Kadınların desteklenmesi, çocukların geleceğine yapılan en değerli yatırım. Lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların hayatındaki en büyük güç kaynaklarından biri anneleri. Hastane koridorlarında geçen uzun günler, bitmek bilmeyen tedavi süreçleri ve zorlu mücadelelerin ortasında anneler; sabırları, sevgileri ve sarsılmaz güçleriyle çocukların en büyük destekçisi oluyor. Çocuğunun elini bir an olsun bırakmayan anneler, umutlarını diri tutarak çocukların hayata tutunmasına güç veriyor. Bir annenin gösterdiği kararlılık ve sevgi, çoğu zaman tedavinin en güçlü moral kaynağına dönüşüyor. LÖSEV; güçlü kadınların, güçlü çocuklar yetiştirdiğine ve kadınların desteklenmesinin çocukların geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Her gün lösemi ve kanser ile mücadele eden ailelere destek çalışmalarını sürdüren vakıf, kadınların gücünü büyüten projeleriyle çocukların daha sağlıklı, daha umut dolu yarınlara ulaşmasına katkı sağlamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.