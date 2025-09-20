LÖSEV'den dünya temizlik gününde farkındalık çalışması

Dünya Temizlik Günü kapsamında farkındalık oluşturmak adına harekete geçen LÖSEV, Ankara merkez olmak üzere irtibat ofislerinin bulunduğu İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Kayseri, Eskişehir illerinde bir araya geldi. LÖSEV yetkilileri ve gönüllüleriyle birlikte eş zamanlı olarak yapılan çöp toplama etkinliği ile daha temiz bir çevrede yaşamanın mümkün olduğunu vurgulandı. Gönüllülerin yoğun ilgisiyle çevre ve şehir kirliliğine dikkat çekmek adına gerçekleştirilen sosyal sorumluluk etkinliği 20 Eylül Cumartesi Günü gerçekleşti.

Etkinlikte, sağlıklı bir yaşam için temiz bir çevre çağrısı yapan LÖSEV yetkilileri, gönüllüleriyle ekip çalışması kapsamında bir temizlik yaparak çevrelerine katkı ve çevre bilincini aşılarken aynı zamanda vakfın gönüllü çalışmaları ve etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.



LÖSEV yetkilileri etkinlikte yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Çağımızın önemli sorunlarından olan hava, su ve toprak kirliliğinde şehirlerdeki kirliliğin artışı önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda bu kirlilik çeşitleri insan sağlığını tehdit ederken kanserin de artışına sebep oluyor. İşte bu sebeple LÖSEV olarak bu anlamlı günde biz de üzerimize düşen sorumluluğu alarak gönüllülerimizle birlikte sahada olmak ve bu soruna dikkat çekmek istedik. Çevremiz için çok verimli bir etkinlikti. Katılım sağlayan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz.”