LÖSEV'den iftar yemeği

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından Mahall Balo ve Kongre Merkezi’nde kanser tedavisi gören çocuklara özel moral ve destek amaçlı geleneksel iftar yemeği programı düzenlendi.

Programda konuşan LÖSEV İl Koordinatörü Sibel Kurşun, “Ramazan sadece bir ibadet değil, aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve gönülleri birleştirmenin adıdır. Bu kural ile, bu ilke ile biz de bugün "iyilikler paylaşıldıkça çoğalır" ilkesiyle bugün kurduğumuz bu sofrada sadece ekmeğimizi değil; sevgimizi, umudumuzu ve çocuklarımızın yarınlarına ait olan inancımızı paylaşmak için toplandık. ‘Önce çocuklar iyileşsin’ diyerek çıktığımız bu yolda biliyoruz ki kanserle mücadele sadece tıbbi bir süreç değildir. Aynı zamanda ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları olan bütüncül bir savaştır. Bizler LÖSEV olarak; on binlerce çocuğumuzu, ailelerini kuruluşumuzdan itibaren ellerinden tuttuk ve hiç bırakmadık. Biz kocaman bir aileyiz. Geldiğimiz bu nokta hepimizin ortak başarı hikayesi. Mücadelemizin kahraman sevgili aileleri; sizlerin bu zorlu süreçteki dimdik duruşu, bitmeyen tükenmeyen azmi bizlerin en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. Bilmenizi isterim ki LÖSEV olarak; dün olduğu gibi bugün de yarın da bu uzun yolculukta her zaman yanınızda rehber olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle gecesini gündüzüne katan gönüllülerimize, desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza ve siz değerli ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir arada olduğumuz bu güzel akşamın sizlere huzur, sağlık getirmesini; tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyor, hayırlı iftarlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisi gören minik Maide Beyza ise LÖSEV’in tedavi süreci boyunca destek olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Program, çocuklara özel Hacivat ve Karagöz oyunu, dans gösterisi ve çeşitli eğlenceli etkinliklerin ardından sona erdi.