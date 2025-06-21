LÖSEV'den lösemili çocuk ve ailelerine moral etkinliği

LÖSEV Kayseri yönetimi tarafından kanser hastası çocukları ve ailelerine moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla Doğal Ürünler Bahçesinde kahvaltı programı düzenlendi. LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, “Burası bizim doğal ürünler bahçemiz. Burada biz doğal olarak yetiştirdiğimiz ürünleri, ailelerimizle paylaşıp, onların sağlıklı beslenmelerine, örnek olmaya ve destek olmaya çalışıyoruz. Bugün burada bir araya geldik. Hem bahçemizde bir etkinlik yapalım hem de bir piknik havasında LÖSEV ailesi olarak bir arada olmak istedik” şeklinde konuştu.

Bu tür etkinliklerin sürekli yapılacağını vurgulayan Kurşun, “Biz LÖSEV olarak şuna inanıyoruz; kanser iyileştirilebilir bir hastalık. Yüzde 50 ilaç ise yüzde 50’sinin bakım, hijyen ve aynı zamanda da moral ve motivasyon olduğuna inaniyoruz. Bu bağlamda bizde birçok etkinlik yapmaya çalışıyoruz, bu da bu etkinliklerden biri. Her ay mutlaka ailelerimiz ile bir araya geliriz, durumları hakkında bilgi alırız. Bu hastalığın iyileştirilebilir olduğuna herkesin inanmasını istiyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Bu tür etkinliklerimize katılıyorlar. Büyüyerek çoğalacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

LÖSEV’e bağış yapmaya davet eden Kurşun, “LÖSEV’e yapılan bağışların büyüğü, küçüğü olmaz. Damlaya damlaya hayat olur felsefesi ile hareket ediyoruz. Bağış yapmak isteyenleri LÖSEV’e davet ediyoruz. Bizleri ziyaret etsinler neler yaptığımızı görsünler. Bir aile bir kişi bile kanser olsa, bütün aileyi etkileyen bir hastalık. O yüzden bizler değerli bağışçılarımızın katkılarıyla ailelere hem maddi hem de manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.