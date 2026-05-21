LÖSEV’den Mutlu Ev Projesi

LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun ve Halkla İlişkiler Personeli Gizem Öztürk, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınındaki ‘Sivil Toplum’ programında moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Vakfın yürüttüğü kampanyaların görünür şekilde yapıldığını belirten LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, “Biz her kampanyamızda mutlaka görünür olmak isteriz. Brandalarımızı asarız, bülten broşürlerimizi dağıtırız. Küçük ama anlamı çok büyük. Bizim bülten broşürlerimiz ücretsizdir. Bazı kesimler bunu kullanarak dolandırıcılığa sebebiyet veriyor. Buradan belirtmek isterim. Burada bülten broşürlerimizde kamuoyu bilinçlendirilmesi var. Orada vakıfta neler yapıldığına dair bilgi, bu hastalığın nasıl ilerlediği, nelerle karşılaşılacağına dair bilgi. Aynı zamanda da kurban kampanyasında kurban bağışının nasıl olduğuna dair bilgiler olur. Kurban bağışları bizim için o kadar kıymetli ki. Biz çünkü bunu 12 ay boyunca ailelerimize dağıtıyoruz. Mutlu Ev Projesi diye sizlerin de desteğiyle medyada bizi belki bilenler biliyordur. Biz bağışları kabul edip bayramın ilk üç günü dini vecibelere uygun bir şekilde kesimini gerçekleştiriyoruz. Birlikte çalıştığımız et entegre tesisleri var. Orada bağışlar, kurbanlar kesiliyor. Tabii ki bayramda ailelerimize dağıtıyoruz. Ondan sonraki kalan kısım et entegre tesisleri tarafından; kıyma olur, kuşbaşı olur, kavurma olur, pastırma olur, sucuk vs. şeklinde paketli, vakumlu bir şekilde hazırlanarak soğuk zincirle Türkiye’nin her yerinde ailelerimize ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

Kurban bağışları sayesinde ailelere yıl boyunca düzenli et desteği sağlandığını ifade eden Halkla İlişkiler Personeli Gizem Öztürk ise,” Haftalık boyunca zaten protein desteği en önemlisi. Burada da kırmızı et devreye giriyor. Çünkü en önemli kaynak kırmızı et sağlıyor. Dolayısıyla da kırmızı et, bizim kurban döneminde kesilen kurban bağışlarıyla 12 ay boyunca ailelerimize sürekli et desteği sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda kurban, adak, bu bağışların hepsi dediğim gibi 12 ay boyunca taze et şeklinde ailelerimize ulaşabiliyor. Bu konuda da kurban en büyük destekçimiz aslında” ifadelerini kullandı.