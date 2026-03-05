LÖSEV'den Ramazan ayına özel 'Koli Koli Mutluluk'

Lösev Kayseri İl Koordinatörü Yardımcısı Sibel Kurşun ve Gönüllü/ iyileşmiş çocuğun annesi Gönül Guzay Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sivil Toplum programına konuk olarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

SİBEL KURŞUN: BAĞIŞÇILARIMIZDAN ALDIĞIMIZ YEMEKLERLE AİLENİN İFTAR SOFRASINA KONUK OLUYORUZ

Kurşun Ramazan ayında vakfın faaliyetlerinden bahsederek, “Ramazan bizim vakıfta çok güzel geçer. Çünkü isteriz ki tüm sofralar dolu dolu olsun. Bununla ilgili ne yapıyoruz? Ramazan’da hemen hayata geçirdiğimiz ”Koli Koli Mutluluk" projemiz var. Tüm ailelerimize Ramazan kolisi göndeririz. Ama bu koliyi biz vakıf olarak değil, tüm gönüllülerimizle, bağışçılarımızla hep beraber hazırlarız. Örneğin; İnci Projesi'nde okullarda küçük çocuklarla, lise öğrencileriyle hazırlarız. Gönüllülerimizi çağırırız. Biz mutlaka ailelerimizle geleneksel bir iftar yemeğinde bir araya geliriz, iftar yemeği yaparız. Aynı zamanda ailelerimize de ev iftarına gideriz. Çünkü biz kocaman aileyiz. Bağışçılarımızdan aldığımız yemeklerle o ailenin mutfağına o gün konuk oluruz, hep beraber iftarımızı açarız” diye konuştu.

GÖNÜL GUZAY: “UMUDUMUZ KADIN DAYANIŞMASI” KAPSAMINDA BİR ARAYA GELİYORUZ

Guzay, gönüllülük faaliyetlerinden bahsederek, “Ramazan Ayı'nda biz "Koli Koli Mutluluk" beraber hazırlıyoruz. İyileşmiş LÖSEV Gençleri, aileleri hep bir araya gönüllüler geliyoruz ve koli hazırlıyoruz. Pikniklere gidiyoruz, gezilere gidiyoruz. Özellikle 8 Mart Kadınlar Günü'nde "Umudumuz Kadın Dayanışması" olarak bir araya geliyoruz. Çünkü bu süreçte biliyorsunuz en güçlü olması gereken kadınlar, annelerdir. LÖSEV de bu anlamda kadınlara büyük bir desteği var. "Umudumuz Kadın Dayanışması" diyor çünkü LÖSEV bize” şeklinde konuştu.