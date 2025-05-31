LÖSEV'den uçurtma şenliği: Gökyüzü lösemili çocuklar için renklendi

LÖSEV Kayseri tarafından 24. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde, çocukların gökyüzüne bıraktığı uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu. LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kahraman çocuklarımızla beraber uçurtma şenliğimiz var. Bu yıl 24. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nı kutluyoruz. Bu kapsamda yurt içinde biz Kayseri irtibat ofisi olarak bu şenliği düzenledik. Ailelerimizle, kahraman çocuklarımızla beraber uçurtma uçuracağız, piknik yapacağız. Lösev olarak yurt dışında da bu kapsamda faaliyetlerde bulunduk. Örneğin çocuklarımız bu yıl 5 farklı ülkeyi ziyarete gittiler. Lösev 27 yıldır lösemi ve diğer kanser türleri olan çocuklar ve yetişkinlere umut olmaya devam ediyor ve edecek” şeklinde konuştu.