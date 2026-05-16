LÖSEV’den uçurtma şenliği: Gökyüzü lösemili çocuklar için renklendi

LÖSEV, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Kayseri Millet Bahçesi’nde uçurtma şenliği düzenledi. Düzenlenen uçurtma şenliğinde, çocukların gökyüzüne bıraktığı uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu. LÖSEV öncülüğünde lösemiyi yenmiş çocuklarla bir araya gelinerek moral ve dayanışma ortamı oluşturulduğu belirtilen LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, “Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nı kutlamak için buradayız. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası, LÖSEV Vakfı’nın önderliğinde her yıl kutlanıyor. Burada lösemiyi yenmiş çocuklarla bir araya geliyoruz ve etkinlikler yapıyoruz. Bugün biz Kayseri ofisi olarak burada uçurtma şenliği yaptık. Bu sene Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nın 25. yılını kutluyoruz. Onun için burada büyük festival havasında bir şenlik düzenledik” şeklinde konuştu.