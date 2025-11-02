LÖSEV Gönüllüleri: 'Sizlere Kayseri'den sesleniyorum: Umut varsa iyileşme de vardır'

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, yurt genelinde birçok farkındalık etkinlikleri ile kutlanmaktadır. Kayseri’de de Cumhuriyet Meydanı’nda farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan gönüllüler, “Sizlere Kayseri’den sesleniyorum: Umut varsa iyileşme de vardır” sloganı ile 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’na ve LÖSEV’e dikkat çekti. Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Cami önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na kadar devam etti.