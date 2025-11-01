LÖSEV İl Koordinatörü Kurşun, 'Her bir çocuğumuz sergilediği dirençle bizlere ilham kaynağı olmaktadır'

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, farkındalık oluşturmak amacıyla, Türkiye’nin birçok yerinde kutlanmaktadır. Kayseri Alparslan Parkı’nda da birçok farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Alparslan Parkı’nda bir araya gelen çocuklar ve ebeveynleri, danslar ve şarkılarla eğlenirken, birçok farklı etkinliğe de imza attı. Ardından çocuklar, gök yüzüne turuncu renkte balon bıraktı.

Kayseri Alparslan Parkı’nda 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, ebeveynler ve çocuklar birçok farklı etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan LÖSEV Kayseri İl Koordinatörü Sibel Kurşun, toplumsal farkındalığı arttırmak ve çocukların azmine destek olmanın önemine vurgu yaparak, “Hayatın en çetin mücadelelerinden biriyle kahramanca yüzleşen çocuklarımızın yanında, onların azmine destek olmak ve toplumsal farkındalığı artırmak adına büyük bir önem taşımaktadır. Her bir çocuğumuz, bu zorlu sağlık sürecinde sergilediği dirençle, yaşama olan inancıyla ve enerjisiyle bizlere ilham kaynağı olmaktadır. Onlar en zor şartlarda dahi umudu yeşerten, gücü ve kararlılığı temsil eden, paha biçilmez değerlerimizdir. LÖSEV olarak bu süreçte çocuklarımızın yanında olmak, onlara ve ailelerine gereken tüm desteği sağlamak temel misyonumuzdur. Bu şenlik, sadece bir eğlence etkinliği olmanın ötesinde, birleştirici bir platform görevi görmektedir. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümler ve gözlerindeki pırıltı, iyileşme yolculuklarında ne denli güçlü bir motivasyon olduğunu hepimiz biliyoruz” şeklinde konuştu.