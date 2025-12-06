LÖSEV İl Koordinatörü Kurşun: 'Her gönüllümüz, bir çocuğun hikayesine umut oluyor'

Lösemili Çocuklar Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Dünya Gönüllüler Günü’ne özel program düzenlendi. Programa; LÖSEV İl Koordinatörü Sibel Kurşun, Radisson Blu Genel Müdürü Şeyda Gönül, ABS Door Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kaya, M Grup Matbaa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tahtasakal, Kayseri Park AVM Yetkilisi Yasin Özkan, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Aykemat, Kayseri Koleji Kurucusu Sabahattin Yılmaz, Alfa Motosikletliler Derneği Başkanı Salih Mert Uysal, Ritim Kayseri Şefi Hakan Koçer, Kayseradar ve Bir Haber Ajansı Haber Müdürü Salih Zeki Çetin, iş insanları ve LÖSEV gönüllüleri katılım sağladı.

Program kapsamında yapılan çalışma ve faaliyetlerde emeği geçen kurum ve kuruluşların yetkililerine plaket takdim edildi, Flamenco, Salsa ve Samba Dans Gösterisi yapıldı, Kayseri Trio ve Ritim Kayseri Grubu’nun gösterisinin yanı sıra DJ Performansı sergilendi.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bu özel günün yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda gönüllülüğün sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal kalkınmadaki rolün hatırlanma günü olduğunu ifade eden LÖSEV İl Koordinatörü Sibel Kurşun, “Gönüllülük, bireyleri birbirlerine bağlayan, güveni inşa eden ve toplumun direncini artıran en güçlü harçtır. Bugün burada bulunan her birimiz, bir çocuğun hayatında fark yaratıyor. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bu dayanışma ruhunuz için kurumum ve şahsım adına ayrıca teşekkür ediyorum. Verdiğimiz bu mücadelede en büyük sermayemiz, halkımızın bize duyduğu güven ve gönüllülerimizin bitmek bilmeyen enerjisidir. Sizler sayesinde LÖSEV yalnızca Türkiye’de değil, dünyada örnek gösterilen bir sivil toplum modeli olmuştur. Tedaviden eğitime, konaklamadan sosyal haklara kadar sağlanan her imkanın temelinde sizler varsınız. Gücümüzü iyilikten alıyor, her gönüllümüz bir çocuğun hikayesine umut oluyor. Sizin desteğinizle çocuklarımız daha güçlü, mutlu ve sağlıklı. Gönüllülerimiz, iyileşme yolculuğunda birer kahramandır, sen varsan biz varız. Dünyayı iyilik kurtaracak ve bu iyilik hareketinin en güçlü parçası sizlersiniz” diye konuştu.