LÖSEV'in 'Umut Treni' Kayseri'ye ulaştı

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği “Umut Treni” etkinliği kapsamında Ankara’dan yola çıkan Güney Kurtalan Ekspresi, 50 çocuğu Kayseri’ye getirdi. LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, "LÖSEV bu yıl 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında çocuklarımıza unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Bugün 11:20’de Umut Trenimiz Ankara'dan yola çıkarak buraya gelecek. Biz de çocuklarımızı buradan alıp Ürgüp, Nevşehir bölgemizde gezeceğiz. Biz bu sene Lösemili Çocuklar Haftası’nın 25. Yılını kutluyoruz. O yüzden diyoruz ki lösemiye dikkat çekmek için 7 Kasım'da tüm Türkiye'yi turuncaya boyayalım. Lösemi iyileştirilebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Trenimizde şöyle bir özelliği var Umut Treni diyoruz aynı zamanda bu tren Kurtalan Ekspres'tir. Cumhuriyet'in kuruluşundan 21 yıl sonra Cumhuriyet'in kurulduğu gün yeniden seferlere başlayan Kurtalan Ekspres'te geliyorlar. Bir vagonumuzu Umut varsa iyileşme de vardır sloganımızla brandamızla giydirdik ve bu trenimiz bizim 1212 kilometre yol yapacak. Umudu taşıyacak Kurtalan’a kadar gidecek. Lösemili çocuklarımızın umudunu oralara kadar götürecek. Umut varsa iyileşme de vardır” diye konuştu.