Lozan'ın orjinal kitabı Milli Mücadele Müzesi'nde

Lise son sınıf öğrencilerinin milli mücadele yıllarında cepheye gittiği ve o sene mezun veremeyen Kayseri Lisesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilen Büyükşehir Belediyesi Milli Mücadele Müzesi’ne dönüştürülmüştü. Müzede, birçok yeni eser sergileniyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mili Mücadele Müzesi, Türk Kurtuluş Mücadelesini anlatan ve ilk baskılardan biri olan Nutuk Kitabı, propaganda kartları, Lozan Barış Antlaşmasını anlatan Paris Ulusal Matbaası tarafından basılan kitap ve eki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait yeni fotoğrafları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat imzalanmış Osmanlıca İstiklal Savaşı Madalya Beratı ve İstiklal madalyasına ev sahipliği yapıyor.

Lozan Barış Antlaşmasını anlatan Paris Ulusal Matbaası tarafından basılan kitap ve ekini Milli Mücadele Müzesine davet eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürü Fehmi Gündüz, “30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi Anlaşması yapıldıktan hemen sonra Anadolu'da birçok yer işgal gördü. Tabii hemen Milli Mücadele başladı. Milli Mücadele'nin sonunda ise bir anlaşma imzalandı. Bu hem 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesini hem de Sevr Antlaşması'na karşı yapılan bir anlaşmaydı. Aslında bir tam bağımsız bir ülke olduğumuzu gösteren bir anlaşmaydı. Bu anlaşma Lozan Barış Anlaşması. Tabii bununla alakalı her yerde bilgi görebilirsiniz, her yerde karşınız çıkabilir. Bunun gerçek bir şekilde Paris Ulusal matbaasında basılan kitap ve eki şu anda Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde. Ziyaretçilerimiz buraya geldiklerinde bu ana kitapçığı görebiliyorlar. Burada telefonlarıyla karekodu okuttuklarında özet bilgiye ulaşabiliyorlar. Bununla birlikte tüm kitabın sayfalarını tek tek ellerindeki dijital telefonlarla çevirebilirler. Bu eseri görmek isteyen tüm ziyaretçilerimizi, Lozan Barış Anlaşması'na şahitlik etmek isteyen herkesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki milli mücadele müzesine davet ediyoruz” şeklinde konuştu.