LPG'ye 1,67 TL indirim gelmesi bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye (otogaz) bugün gece (02.06.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1,67 TL indirim gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden LPG’ye (otogaz) bugün gece (02.06.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 TL 67 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 66.29 TL/LT
Motorin (dizel): 69.17 TL/LT
LPG (otogaz): 33.81 TL/LT (Beklenen zam öncesi)

Haber Merkezi

