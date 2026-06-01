LPG'ye 1,67 TL indirim gelmesi bekleniyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden LPG’ye (otogaz) bugün gece (02.06.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 TL 67 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 66.29 TL/LT
Motorin (dizel): 69.17 TL/LT
LPG (otogaz): 33.81 TL/LT (Beklenen zam öncesi)