LPG’ye 1 lira zam bekleniyor

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün aşağı-yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG’ye 1 lira 6 kuruşluk zam beklentisi oluştu. Öte yandan bu gece yarısından itibaren de motorinin litre fiyatına 1 lira indirim gelmesi bekleniyor.

Şu an 10,89 liradan satılan otogazın litre fiyatı zam sonrası 11,95 liraya yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,56 TL,

Motorin (dizel): 23,97 TL, (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,89 TL (zam uygulanmadan).