LPG'ye 52 kuruş indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye (otogaz) Çarşamba gece (02.07.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 52 kuruş indirim bekleniyor.

LPG'ye 52 kuruş indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden LPG’ye (otogaz) Çarşamba gece (02.07.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 52 kuruş indirim bekleniyor. Gelen indirimle birlikte LPG’nin (otogaz) litre fiyatının 31 lira 39 kuruşa düşmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 64.22 TL/LT
Motorin (dizel): 66.64 TL/LT 
LPG (otogaz): 31.91 TL/LT (Beklenen indirim öncesi)

Haber Merkezi

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