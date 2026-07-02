LPG'ye 93 kuruş indirim bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye (otogaz) Cuma gece (03.07.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 93 kuruş indirim bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden LPG’ye (otogaz) Cuma gece (03.07.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 93 kuruş indirim bekleniyor. Gelen indirimle birlikte LPG’nin (otogaz) litre fiyatının 3 lira 98 kuruşa düşmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 64.71 TL/LT
Motorin (dizel): 66.69 TL/LT
LPG (otogaz): 31.91 TL/LT (Beklenen indirim öncesi)