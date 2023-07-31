LPG'ye büyük zam beklentisi

Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde zam beklentisi oluşturdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG'nin litre fiyatına yarın gece yarısından (2 Ağustos 00:01) itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte şu an 14 lira 15 kuruştan satılan LPG’nin litre fiyatı 16 lira 15 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 36,92 TL

Motorin (dizel): 36,20 TL

LPG (otogaz): 14,15 TL. (zam uygulanmadan)