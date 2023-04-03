LPG'ye gelmesi beklenen büyük indirim kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye gelmesi beklenen 2 lira 12 kuruşluk indirim kesinleşti. 

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  • 03.04.2023 18:01
  • Güncelleme: 03.04.2023 18:01
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LPG'ye gelmesi beklenen büyük indirim kesinleşti

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG’ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 12 kuruş indirim uygulanacak. İndirimle beraber şu an 12 lira 35 kuruş olan LPG fiyatı 10 lira 23 kuruşa gerileyecek. LPG’ye 31 Mart Cuma günü 29 kuruşluk zam uygulanmıştı. Diğer akaryakıt gurubu ürünlerinden benzin ve motorinde ise fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 21,84 TL,
Motorin (dizel): 21,09 TL, 
LPG (otogaz): 12,35 TL. (indirim uygulanmadan)

1ha

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